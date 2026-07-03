Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260703.1: Kaltenkirchen/Bad Bramstedt - Kriminalpolizei durchsucht wegen Drogenhandels - Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Kaltenkirchen / Bad Bramstedt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg:

Mittwochabend fanden in Kaltenkirchen und Bad Bramstedt Durchsuchungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen statt. Die Einsatzkräfte stellten dabei Kokain und eine Machete sicher. Gegen den Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Neumünster zunächst einen Haftbefehl, setzte diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug.

Seit Ende März 2026 führt die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Bad Segeberg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 51-jährigen Griechen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen im Raum Kaltenkirchen.

Am Abend des 1. Juli 2026 durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Segeberg zwei Objekte in Kaltenkirchen und Bad Bramstedt und stellten dabei Kokain sowie eine Machete sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin den Tatverdächtigen vorläufig fest und führten diesen am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Neumünster vor.

Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Niklas Stäß, Polizeidirektion Bad Segeberg

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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