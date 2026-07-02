Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260702.2: Norderstedt - Verlängerung der angeordneten Kontrollbereiche

Norderstedt (ots)

Das Polizeirevier Norderstedt hat für die U-Bahnhöfe Norderstedt Mitte und Garstedt bzw. die ZOBs und die angrenzenden Straßenzüge bereits seit mehreren Jahren sogenannte Kontrollbereiche angeordnet.

Die bereits bestehende Anordnung wurde nach sorgfältiger Prüfung der Kriminalitätslage und einem in der Gesamtschau anhaltend hohen Kriminalitätsniveau nun bis zum 30.09.2026 durch das Polizeirevier verlängert.

Hintergrund der Anordnung ist die in diesen Bereichen im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet überproportional hohe Kriminalität.

Mit der Einrichtung sowie den entsprechenden Kontrollmaßnahmen verfolgt das Polizeirevier Norderstedt kontinuierlich eine Reduzierung der Straftaten sowie die Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Einer gleichen Zielsetzung unterliegt auch die in der Polizeidirektion Bad Segeberg kürzlich eingerichtete BAO SuSi.

Mit der erneuten Verlängerung der bestehenden Anordnung von Kontrollbereichen agiert das Polizeirevier Norderstedt demnach im Einklang mit der Ausrichtung der BAO SuSi und setzt den Fokus, wie bereits in den Vorjahren, weiterhin auf die Steigerung der subjektiven Sicherheit im Stadtgebiet Norderstedt.

Zudem sind für die Bereiche in Norderstedt bereits weitere Kontrollmaßnahmen geplant.

Näheres zur Anordnung des Kontrollbereichs ist u.a. folgender Pressemitteilung vom 04.07.2023 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5549928

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