Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260701.2: Kummerfeld - Unbekannter dringt in Einfamilienhaus ein und flieht nach Täter-Opfer-Kontakt - Polizei sucht Zeugen

Kummerfeld (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) ist es zu einem Einbruch im Bornbarg gekommen. Der Täter begegnete im Haus einer Bewohnerin und flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen 13:45 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und begegnete daraufhin im Hausflur einer Bewohnerin. Auf Ansprache gab er an, sich verlaufen zu haben und wäre umgehend geflüchtet.

Ob bei der Tat Wertsachen gestohlen wurden, ist bisher nicht abschließend geklärt. Vermutlich flüchtete der Täter jedoch bevor er Gegenstände von Wert erlangte.

Der Täter war männlich, etwa 35 - 40 Jahre alt, ca. 165cm - 170cm groß und von schlanker Statur. Er hatte einen Schnurrbart, schwarzes kurzes Haar und sprach akzentfrei deutsch. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Fleecejacke mit der Rückenaufschrift "Pinneberg".

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder dem Täter werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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