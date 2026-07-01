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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260701.1: Elmshorn - Unbekannte setzen Schildkröte aus - Polizei sucht Zeugen

POL-SE: 20260701.1: Elmshorn - Unbekannte setzen Schildkröte aus - Polizei sucht Zeugen
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Elmshorn (ots)

Am Samstag (27.06.2026) wurde eine scheinbar ausgesetzte Schildkröte im Probstendamm gefunden. Das Tier war äußerlich unverletzt und konnte dem örtlichen Tierheim zugeführt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Finder stellte das Tier am Samstag gegen 00:10 Uhr in einer Styroporbox ausgesetzt auf einer Grünfläche in Richtung Wedenkamp fest und gab es kurze Zeit später beim Polizeirevier in Elmshorn ab.

Die Schildkröte konnte anschließend an das Tierheim Elmshorn übergeben werden, wo sie nun versorgt wird.

Der Ermittlungsdienst Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn führt ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und fragt nach sachdienlichen Mitteilungen zu dem Sachverhalt.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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