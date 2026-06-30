Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260630.1: Rellingen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 65-jährigen Mann

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Rellingen (ots)

Seit Montag (29.06.2026) wird der 65-jährige Jürgen Leo K. aus Rellingen vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr seine Wohnanschrift zu Fuß verlassen haben.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Entsprechend wenden sich die Ermittler mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe.

Herr K. ist von schlanker Statur. Er trägt ein beiges T-Shirt mit der Aufschrift "Denmark", eine beige kurze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0, die 110 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Foto des Vermissten ist der Pressemitteilung beigefügt.

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