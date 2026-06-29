Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260629.3: Westerhorn - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Westerhorn (ots)

Am Freitag (26.06.2026) ist es zu einem Einbruch in der Dorfstraße gekommen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses zeitlich auf etwa 11:20 Uhr bis 14:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Sie erbeuteten bei der Tat Bargeld.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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