Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260629.2: Wedel - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am Freitag (26.06.2026) ist es zu einem Einbruch in der Pulverstraße gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck und diverse Wertgegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Sie erbeuteten Schmuck und diverse weitere Wertgegenstände.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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