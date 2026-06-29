Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260629.1: Heist - Polizei nimmt Mann nach sexuellem Übergriff auf Kinder fest

Heist (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Bad Segeberg:

Am Samstag, den 27.06.2026, kam es in Heist zu einem sexuellen Missbrauch zweier Mädchen, die jedoch fliehen und den Notruf verständigen konnten. Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen bereits und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach Angaben der beiden 9 und 10 Jahre alten Mädchen hielten sie sich am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr in der Uetersener Innenstadt in der Straße "An der Klosterkoppel" an einer Bushaltestelle auf, an der kurz darauf ein Mann mit seinem Pkw hielt und die Mädchen fragte, ob er sie mitnehmen könne.

Nach anfänglichem Zögern seien die Mädchen eingestiegen. Der Mann sei daraufhin mit ihnen in die bewaldete Straße "Zum Haselauer Moor" in Heist gefahren und habe sie aufgefordert sich auszuziehen. Als die Mädchen daraufhin aus dem Fahrzeug fliehen wollten, habe der Tatverdächtige eines der Mädchen kurzzeitig an der Flucht gehindert und sie festgehalten. Dabei habe er sie an das Gesäß gefasst. Schlussendlich konnten sich jedoch beide aus der Gewalt des Mannes befreien und die Polizei über 110 informieren. Beamte der Polizeistation Uetersen trafen die beiden Mädchen kurz darauf an.

Aufgrund der guten Beschreibung nahmen Einsatzkräfte den 35 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wenig später in Moorrege widerstandslos vorläufig fest. Er wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier Pinneberg verbracht. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ein, die intensiven Ermittlungen dauern an.

Sollte es Zeugen geben, die das Ansprechen der Mädchen durch den Tatverdächtigen in der Straße "An der Klosterkoppel" in Uetersen beobachtet haben, werden diese gebeten sich unter der Rufnummer 04101-2020 zu melden oder ihre Mitteilungen schriftlich an SG1.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu senden.

Wir möchten in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps für Eltern zum Schutz ihrer Kinder geben:

- Im besten Fall sprechen Sie regelmäßig ohne konkreten Anlass mit Ihrem Kind darüber, dass es nicht mit fremden Personen mitgehen oder in fremde Fahrzeuge einsteigen darf. Klären Sie Ihr Kind über mögliche Gefahren auf, ohne es zu verängstigen. Ein selbstbewusst auftretendes Kind, das sich traut, auch zu Erwachsenen "nein" zu sagen, wirkt auf potenzielle Täter abschreckend.

- Verdeutlichen Sie Ihrem Kind, dass es nur dann mit anderen Menschen mitgehen darf, wenn Sie es ausdrücklich genehmigt haben.

- Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es Ihnen darüber berichtet, wenn es zum Mitgehen oder Mitfahren aufgefordert wurde.

- Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht an fremde Fahrzeuge herantreten oder sich hineinbeugen sollte: Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es in Ordnung ist einfach weiterzugehen, falls es von Fremden angesprochen wird.

- Wichtig ist auch, dass Ihrem Kind klar sein sollte, dass nicht jeder Autofahrer, der nach dem Weg fragt, eine mögliche Gefahr darstellt.

- Üben Sie ruhig mit Ihrem Kind höflich auf bestimmte Fragen zu antworten: "Fragen Sie einen Erwachsenen, ich weiß das nicht!", bevor es einfach weiter geht.

- Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich sofort und energisch wehren und laut schreien darf, wenn jemand das Kind festhält und mitnehmen will. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es in so einem Fall versuchen soll, Hilfe zu holen (bei Passanten oder in Geschäften / Wohnhäusern).

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