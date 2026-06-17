Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260616.4 - Norderstedt - FOLGEMELDUNG 1: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Norderstedt (ots)

In der Nacht vom 15.06. auf den 16.06.2026 (Montag auf Dienstag) ist in Norderstedt ein 20-jähriger Mann mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Die Umstände waren zunächst unklar. Nun stellte sich ein 16-Jähriger der Polizei und gab die Tat zu.

Aufgrund unserer Meldung (https://t1p.de/9bury) und dem daraus resultierenden medialen Druck meldete sich ein 16-jähriger Deutscher in Begleitung einer Angehörigen und eines Betreuers bei der Polizei. Er räumte die Tat ein. Hintergrund für das Tatgeschehen dürfte nach ersten Erkenntnissen eine vorangegangene Auseinandersetzung unter Jugendlichen gewesen sein.

Aktuell laufen weitere polizeiliche Maßnahmen und Befragungen von Zeugen. Der 20-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum vorausgegangenen Streit sowie der daraus resultierenden gewaltsamen Auseinandersetzung machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt unter der Rufnummer 040 - 528060 in Verbindung zu setzen.

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