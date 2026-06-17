Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260617.2 - Quickborn - Vorstellung der neuen Polizeistation

Quickborn (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

Die Polizeistation Quickborn hat kürzlich ihre Räumlichkeiten der neuen Wache in der Marktstraße 1c, 25451 Quickborn bezogen.

Wir möchten Ihnen gern die Station näher bringen und in den Austausch mit Ihnen kommen. Dazu laden wir Sie herzlich zu einem Kennenlernen am Dienstag, 23.06.2026, um 11:00 Uhr ein.

Gern melden Sie sich hierzu bis Freitag, 19.06.2026, 16:00 Uhr, über unsere Email-Adresse oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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