Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260616.2 - Elmshorn - Geschädigte und Zeugen nach Fahrmanöver am Supermarkt gesucht

Elmshorn (ots)

Bereits am 05. Juni (Freitag) kam es auf einem Supermarktparkplatz im Adenauerdamm in Elmshorn zu riskanten Fahrmanövern durch den Fahrer eines VW Golf. Eine Passantin musste beiseite springen, anderen Fahrzeugen wurde die Vorfahrt genommen. Der Golffahrer konnte nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten und weiteren Zeugen.

Kurz vor 18:30 Uhr am Freitagabend hielt sich ein 21-jähriger Elmshorner (deutsche Staatsangehörigkeit) auf einem Supermarktparkplatz am Adenauerdamm in Elmshorn auf. Dort bepöbelte er neben einem Taxifahrer auch Passanten. Später fuhr er mit seinem VW Golf über den Parkplatz. Hierbei beschleunigte er so rasant, dass eine Kundin nur durch einen Sprung beiseite einen Zusammenstoß habe vermeiden können. Die Frau konnte im späteren Verlauf nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Anschließend fuhr der 21-Jährige mit seinem Wagen nach links auf den Adenauerdamm. Dabei soll er den von rechts kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt genommen haben, sodass diese haben stark abbremsen müssen. Im weiteren Verlauf stoppte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Elmshorn den Wagen nach einer Verfolgungsfahrt in der Plinkstraße. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert und stand zudem unter dem Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Elmshorner Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete ein Richter am Amtsgericht Itzehoe die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes an. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Polizisten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Trunkenheit im Verkehr und des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Eine weitere Anzeige wegen des Verdachts des Widerstandes kommt ebenso auf den Mann zu, wie ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Umgangs mit Betäubungsmitteln.

Gesucht werden neben der Passanten auf dem Parkplatz und der Kundin, die beiseite springen musste, nun auch der Fahrgast des Taxifahrers und die Fahrzeugführenden im Adenauerdamm, die aufgrund des Vorfahrtverstoßes bremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Diese und weitere Zeugen, die Angaben zum (Fahr-)verhalten des 21-Jährigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Elmshorn unter der Rufnummer 04121 - 8030 in Verbindung zu setzen.

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