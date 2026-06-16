Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260616.1 - Norderstedt - Unbekannte Einbrecher erbeuten Laptops in Schule - Zeugen gesucht

Norderstedt (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag (12.06.2026 bis 14.06.2026) kam es zu einem Einbruch in das Schulzentrum Süd, dortige Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten bei der Tat eine dreistellige Zahl an Laptops. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in der Zeit von etwa 22:30 Uhr am Freitag bis 13:00 Uhr am Sonntag zu dem Einbruch in die Räumlichkeiten der Schule.

Die unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude und verschafften sich darin gewaltsam Zutritt zu mehreren Klassenräumen. Dort begaben sich die Täter scheinbar gezielt zu den Rollcontainern, in denen sich die Laptops für den Unterricht befanden und entwendeten die Rechner.

Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich.

Derzeit liegen zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Zudem sind verdächtige Fahrzeuge, die im Tatzeitraum in der Nähe des Schulgeländes aufgefallen sind, von besonderem Interesse für die Ermittler.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.

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