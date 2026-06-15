Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260615.1 - Wedel - Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Bereits letzten Montag (08.06.2026) kam es in Wedel an der Kreuzung Feldstraße/Galgenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer ein Kind anfuhr und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Kind wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 16:15 Uhr querte ein Schulkind bei der dortigen Ampel mit dem Fahrrad bei grün die Fahrbahn. Ein nach rechts abbiegender Fahrzeugführer eines weißen Kleintransporters touchierte das Hinterrad des Kindes, wodurch dieses stürzte und sich leicht verletzte.

Nach dem Unfall sei der Fahrzeugführer noch ausgestiegen und hätte sich nach Verletzungen erkundigt. Anschließend setzte er dann trotz der Verletzungen des Kindes die Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Der Mann wurde von dem Kind auf etwa 50-55 Jahre geschätzt und habe weiß-graues Haar gehabt. Er trug ein T-Shirt und eine lange Hose und sprach akzentfreies deutsch.

In dem weißen Kleintransporter hätten sich hinten keine Fenster befunden.

Das Polizeirevier Wedel führt die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall und sucht nach Zeugen des Geschehens. Sachdienliche Mitteilungen zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer 04103 / 5018-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell