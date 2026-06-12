Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260612.4 Elmshorn - Unbekannter Täter bricht Spinde im Schwimmbad auf und entwendet Pkw

Elmshorn (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (10.06.2026) kam es zu Spindaufbrüchen im Elmshorner Schwimmbad. Der Täter brach zwei Spinde auf. An einem Dritten misslang der Versuch. Sie erbeuteten unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten damit anschließend einen vor dem Schwimmbad geparkten Pkw. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte der Täter zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr im Umkleidebereich der Saunalandschaft zwei Spinde auf, bei mindestens einem weiteren kam es zu einem Versuch.

Neben Geldbörsen und anderen persönlichen Gegenständen wurden auch die Fahrzeugschlüssel eines grauen Mitsubishi ASX entwendet, welcher auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad stand.

Nach den Aufbrüchen nutzte der unbekannte Täter den Schlüssel und entwendete den SUV.

Derzeit liegen zu der Tat keine Täterhinweise vor. Es scheint bislang jedoch wahrscheinlich, dass sich der Täter unrechtmäßig und unbemerkt den Teilnehmern eines im Schwimmbad angemeldeten Vereins oder Kurses angeschlossen haben könnte, um unauffällig ins Gebäude zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu den Taten und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Insbesondere Besucher des Schwimmbads, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum hatten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten werden unter der Rufnummer 04121 / 8030 entgegengenommen.

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