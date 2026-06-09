Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260609.4 - Negernbötel - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Linienbus lebensgefährlich verletzt

Negernbötel (ots)

Heute Mittag (09.06.2026) kam es in der Dorfstraße in Negernbötel zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Motorradfahrer. Dieser trug lebensgefährliche Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei bittet die Fahrgäste um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11:50 Uhr ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit seinem Motorrad die Straße Maleksberg in Negernbötel in Richtung Dorfstraße (K61). Der Kradfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem aus Schackendorf kommenden und vorfahrtberechtigten Linienbus. Das Zweirad wurde nach dem Zusammenstoß noch rund 30 Meter von dem Bus mitgezogen.

Der 62-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Busfahrer aus dem Kreis Segeberg erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls in eine Klinik gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel zogen die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Segeberg einen Unfallsachverständigen hinzu. Dieser hatte noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt. In dem Linienbus befanden sich rund 20 Fahrgäste, die sich während der Unfallaufnahme nach und nach vom Unfallort auf verschiedenen Wegen entfernten. Sollten im Nachgang Verletzungserscheinungen auftreten oder durch die Passagiere Angaben zum Unfallgeschehen gemacht werden können, so werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Unfallermittlungen werden bei der Polizeistation in Rickling geführt. Die Ermittlerinnen sind unter der Rufnummer 04328 - 4299930 oder per Email über rickling.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell