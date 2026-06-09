Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260609.2 - Bad Segeberg - Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei auch beim CSD in Bad Segeberg vertreten

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Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Samstag (06.06.2026) fand erstmals seit 22 Jahren wieder ein "Christopher Street Day" in Bad Segeberg statt. Auf dem Marktplatz versammelten sich etwa 550 Personen, um zunächst der Auftaktkundgebung beizuwohnen und von dort aus einen Aufzug durch Teile der Stadt zu beginnen. Es folgte eine Abschlusskundgebung mit Rede- und Musikbeiträgen. Die Landespolizei war mit der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* vor Ort. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Vor und während der Veranstaltung konnten die Teilnehmenden an verschiedenen Infoständen einzelner Vereine, Verbände und Parteien miteinander in Austausch kommen. Dies galt auch am Stand der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig-Holstein. Unterstützung erhielten die Ansprechpersonen vom VelsPol Schleswig-Holstein e.V., dem Netzwerk für Mitarbeitende in Polizei, Justiz, Zoll und der Ordnungsbehörden in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Vereins klärten die Beamtinnen und Beamten über die Kampagne "Stop the Hate" auf. Die Hauptziele der Kampagne sind die Stärkung der queeren Community und durch die Präventionsarbeit das Bewusstsein für Straftaten gegen Queers zu schärfen.

So setzt auch die Landespolizei Schleswig-Holstein ein Zeichen und macht sich für Toleranz und Vielfalt stark. Hass und Hetze hat keinen Platz, weder in der Polizei, noch in der Gesellschaft. Neben vielen interessanten Gesprächen war das Highlight für viele Besucher des Standes der Streifenwagen mit Regenbogenflagge, welcher nicht nur Einstieg in einige der Gespräche war, sondern auch als beliebtes Fotomotiv diente. Die Folierung diente natürlich nur der Präsentation und wird nicht im Regeldienst oder im Einsatz verwendet. Die Anwesenheit der Polizei fand durchweg positive Resonanz durch die am Stand anlaufenden Teilnehmenden. Es wurde der Polizei mehrfach Dank, Lob und Anerkennung ausgesprochen.

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