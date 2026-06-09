Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260609.1 - BAO SuSi - Polizei nimmt Betäubungsmittelhändler nach Hinweis aus der Bevölkerung fest - Täter in U-Haft

Wedel (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nahmen Beamte des Polizeireviers Wedel vergangenen Dienstag (02.06.2026) in der Feldstraße einen Betäubungsmittelhändler fest.

In den Tagen zuvor erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung auf wiederholt beobachtete Tauschgeschäfte nahe des Rathauses. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fiel den Beamten der beschriebene Dealer auf einem E-Bike auf. In der Personenkontrolle fanden sie bei ihm eine nicht geringe Menge Kokain. Der Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Bereits am 29.05.2026 meldete eine Zeugin der Polizei die auffälligen Tauschgeschäfte nahe dem Wedeler Rathaus. Die Beamten stießen am darauffolgenden Dienstag im Rahmen eines Kontrolleinsatzes auf den beschriebenen Drogenhändler.

Bei dem 39-jährigen Albaner fanden die Polizisten szenetypische Verpackungen, deren Inhalte sich später als Kokain bestätigen ließen. Der Händler führte hiervon zum Zeitpunkt seiner Festnahme 17 zum Verkauf vorportionierte Tütchen bei sich. Die Betäubungsmittel wurden daraufhin beschlagnahmt.

Den Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte am Mittwoch (03.06.2026) dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Die dortige Richterin erließ Haftbefehl. Der Mann befindet sich gegenwärtig in der Justizvollzugsanstalt.

Sachverhalte wie dieser zeigen ein mal mehr die Relevanz von Hinweisen aus der Bevölkerung zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität. Entsprechende Hinweise nimmt jede Dienststelle der Polizei entgegen.

Im Rahmen des erst kürzlich eingerichteten Konzepts zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung (BAO SuSi) werden wir mit erhöhter polizeilicher Präsenz unter anderem die Ansprechbarkeit für die Bevölkerung fördern.

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