POL-SE: Schenefeld (Pinneberg) - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Seit Ende Mai (Freitag, 30.05.2025) wird der 13-jährige Davin Denis J. vermisst. Das vermisste Kind lebt seit einigen Monaten in einer Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in der Lindenallee in Schenefeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Kind die Einrichtung aus eigener Veranlassung verlassen. Zusammenhänge mit Straftaten sind nicht anzunehmen.

Davin Denis J. hat dunkelblonde Haare, eine Körpergröße von 158 cm und eine schlanke Statur. Vermutlich trägt er türkisfarbene Sneaker der Marke Nike. Zu weiteren Bekleidungsstücken können keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Der aktuelle Aufenthaltsort des Vermissten ist unbekannt. Da der vorherige Lebensmittelpunkt in Hamburg lag, ist auch ein gegenwärtiger Aufenthalt im dortigen Stadtgebiet möglich. Der Hamburger Flughafen gilt als beliebter Anlaufpunkt zum Zeitvertreib des Jungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Davin Denis J.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Kindes nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegen. Zudem können auch der Polizeinotruf 110 kontaktiert oder jede andere Polizeidienststelle aufgesucht werden.

