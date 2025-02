POL-SE: Tornesch - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Wedel (ots) - Am 18. Februar 2025 findet in Wedel eine angemeldete Kundgebung in der Wedeler Fußgängerzone statt. Die Polizei rechnet rund um den Veranstaltungsort im Verkehrsbehinderungen in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Sofern möglich, wird seitens der Polizei darum gebeten, den besagten Bereich ...

mehr