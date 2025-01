POL-SE: Trappenkamp - Unbekannter Täter erlangt Bargeld bei Raubtat auf Discounter - Öffentlichkeitsfahndung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wedel (ots) - Am Samstag (25.01.2025) ist es zwischen 11.25 Uhr und 18.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus im Kurt-Schumacher-Weg gekommen. Im genannten Tatzeitraum versuchten der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt in das Reihenhaus zu verschaffen. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen wurde ...

