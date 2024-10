Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Traventhal - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg-Traventhal (ots)

Seit dem 07.10.2024 (Montag) wird der 14-jährige John B. vermisst. Der Jugendliche lebt in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Traventhal. John wurde zuletzt am Sonntag (06.10.2024) gegen 21.00 Uhr in der Einrichtung gesehen.

John B. bewegt sich gelegentlich mit öffentlichen Verkehrsmittel fort. In diesen Fällen sei der Jugendliche dann in Richtung Elmshorn oder Itzehoe gefahren.

Es liegen keine konkrete Gefährdungshinweise vor. Jedoch ist John auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat John diese Medikamente nicht bei sich.

Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass John ca. 164 cm groß ist und ca. 50 Kg wiegt. Er hat dunkle kurze Haare und trägt vermutlich eine dunkelgraue Jogginghose und eine dunkelblaue Jacke sowie weiße Turnschuhe.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-884-0, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell