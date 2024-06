Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19./20.06.2024) wird ein Mann aus dem Kreis Segeberg vermisst. René K. wurde zuletzt am Mittwochabend gegen 22:40 Uhr an seiner Wohnanschrift in einer Gemeinde südlich bei Bad Segeberg gesehen.

Der 47-jährige René K. hat nach den bisherigen Erkenntnissen aus eigener Veranlassung sein gewohntes Umfeld verlassen. Der Aufenthaltsort ist gegenwärtig unbekannt.

Es liegen bisher keine Hinweise für Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen, vor. Jedoch kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Eigengefährdung der Person nicht ausgeschlossen werden.

Die bisherigen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Dementsprechend wenden sich die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg an die Öffentlichkeit, um bei der Suche nach dem Vermissten durch die Bevölkerung unterstützt zu werden.

Herr K. wird mit einer Körpergröße von 180 cm und einer muskulösen Statur beschrieben. Er hat dunkelblondes, kurzes Haar und blaue Augen. Auffällig sind mehrere Tattoos an den Oberarmen. Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens vermutlich mit einem schwarzen Poloshirt bekleidet.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 oder über den Polizeinotruf 110 oder über jede Polizeidienststelle entgegen.

