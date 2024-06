Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, 21.06.2024, 15.50 Uhr, wurde Melanie M.Z. aus Lentföhrden vermisst gemeldet. Zuletzt wurde Frau M.Z. um 10.00 Uhr in der Kieler Straße gesehen. Um 15.00 Uhr war Frau M.Z. mit einer Bekannten verabredet. Diesen Termin hat sie nicht wahrgenommen. Frau M.Z. wurde an ihrer Wohnanschrift nicht angetroffen. Die Vermisste dürfte ihre Wohnanschrift zu Fuß verlassen haben und weder Barmittel noch Mobiltelefon bei sich haben. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Entsprechend wenden sich die Ermittler mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Frau M.Z. ist ca 1,70 m groß und schlank bis dünn. Sie hat blondes dünnes und leicht welliges Haar. Ihre Hautfarbe wird als blass beschrieben. Als wahrscheinliche Bekleidung wird angenommen, dass Frau M.Z. ein graues T-Shirt mit buntem Aufdruck, eine helle Jeansjacke sowie helle Jeanshose und graue Turnschuhe trägt. Weiterhin könnte sie eine blaue Ballonmütze nutzen. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-884-0, der Notruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ein Foto der Vermissten ist über das Presseportal abrufbar.

