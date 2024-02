POL-SE: Bad Bramstedt - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird die 14-jährige Rola H.

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.02.2024) ist es gegen 13:30 Uhr in der Mühlenstraße in Wedel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei wurde ein Betonpfosten am Fahrbahnrand aus der Verankerung gerissen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll sich ein dunkler Kleinwagen in Richtung der Innenstadt vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei Wedel ist ...

mehr