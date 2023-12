POL-SE: Ellerau - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird der 63-jährige Gerd-Holger M.

Bad Segeberg (ots) - Von Sonntag (10.12.2023) auf Montag (11.12.2023) ist es in der "Lornsenstraße" zu einem Fahrzeugdiebstahl durch unbekannte Täter gekommen. Der schwarze SUV der Marke "Hyundai" stand zuvor in einer Parkbucht im öffentlichen Verkehrsraum. Die Geschädigte parkte das Fahrzeug am Sonntag gegen ...

mehr