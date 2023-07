POL-SE: Norderstedt - 13-Jährige von Hund gebissen

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (01.07.2023) ist es in der Hauptstraße in Halstenbek, Ecke Friedenstraße, zu einem schweren Raub in Höhe des Eiscafés gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen forderte ein 18-Jähriger aus Wedel gegen 02:00 Uhr von einem 19-Jährigen aus Rellingen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und nahm dem Geschädigten einen dreistelligen Betrag ab. ...

