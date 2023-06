POL-SE: Appen - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird der 69-jährige Peter W.

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 05.06.2023, ist es sowohl in Rellingen als auch in Quickborn zu Wohnungseinbrüchen gekommen. Zwischen 10:45 und 11:45 Uhr drangen Unbekannte in der Straße "An der Rellau" in Rellingen in ein Reihenhaus ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Kurz bevor die Anwohnerin das Wohnhaus verließ, hatte ein Unbekannter geklingelt und Gartenarbeiten angeboten. Der Mann soll circa 45 ...

