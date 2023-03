POL-SE: Elmshorn / Rendsburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (15.03.2023) ist es im Kösliner Weg in Norderstedt zum Diebstahl eines roten Renault Traffic gekommen. Unbekannte drangen zwischen 16:30 und kurz vor 06:00 Uhr gewaltsam in eine Firma ein und gelangten so an die Fahrzeugschlüssel des Transporters mit Segeberger Kennzeichen. Gegen 08:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das abgestellte Fahrzeug im "Styhagen". ...

