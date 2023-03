POL-SE: Pinneberg - Mazda nach Diebstahl aufgefunden

Bad Segeberg (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Kaltenkirchen zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. Am Freitag (03.03.2023) betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr die Wohnräume eines Einfamilienhauses im Anemonenweg. Nachdem die Täter sämtlich Zimmer durchsuchten, verließen sie das Haus nach ersten Informationen ...

mehr