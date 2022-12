POL-SE: Wedel / Hamburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, den 29.12.2022, ist es in der Quickborner Bahnhofstraße zum Einbruchsversuch in ein Nagelstudio gekommen. Um 03:15 Uhr hörte ein Anwohner laute Geräusche aus dem Bahnhofsbereich und sah kurz darauf einen Mann, der die Scheibe des Nagelstudios einschlug. Der Täter lief in Richtung Harksheider Weg davon, nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die Fahndung ...

mehr