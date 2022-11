Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Festnahme nach bewaffneten Raubüberfällen

Bad Segeberg (ots)

Nach mehreren bewaffneten Raubtaten auf Tankstellen und eine Spielhalle im Norderstedter Stadtgebiet sein Mitte Oktober haben Einsatzkräfte der Polizei am Montag, den 28.11.2022, einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Der Jugendliche steht im Verdacht am 23.10.2022 einen bewaffneten Raub auf eine Tankstelle in der Segeberger Chaussee begangen zu haben. Nach einer Schussabgabe in die Luft räumte der Täter die Kasse mit über 1.000 Euro aus.

Nach einem weiteren Raub auf eine Spielhalle in der Rathausallee am frühen Morgen des 25.10.2022 geriet der Jugendliche erstmalig in das Visier der Ermittler, nachdem er im Rahmen der anschließenden Fahndung angetroffen worden war.

In der Spielhalle hatte der mit einer Sturmhaube maskierte Täter einen Schuss mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe abgegeben und war mit über 400 Euro zunächst geflohen.

Allerdings reichten die Verdachtsmomente zu diesem Zeitpunkt noch nicht für das Erlassen eines Haftbefehls aus, so dass der Tatverdächtige nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Norderstedt erhärteten allerdings den Tatverdacht gegen den Norderstedter, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ein Haftbefehl am 18.11.2022 durch das Amtsgericht Norderstedt erlassen wurde.

Allerdings war der junge Mann in der Folge nicht auffindbar. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Am gestrigen Montagvormittag (28.11.2022) erfolge schließlich der Zugriff durch Einsatzkräfte der Polizei, die den Tatverdächtigen widerstandslos festnahmen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe Jugend gehen davon aus, dass der Festgenommene auch für zwei weiteren Raubdelikte auf Tankstellen in der Ulzburger Straße am Mittwoch (23.11.2022)

und in der Tangstedter Landstraße am Freitag (25.11.2022) der vergangenen Woche verantwortlich sein dürfte.

Die Personenbeschreibung und die Vorgehensweise, der sogenannte Modus Operandi, glichen sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten die Kriminalbeamten den Jugendlichen am Montagnachmittag beim Amtsgericht Norderstedt vor.

Der 17-Jährige ist bereits als jugendlicher Intensivtäter eingestuft, da er in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

Durch die Richterin wurde der bereits bestehenden Haftbefehl verkündet, so dass sich der Beschuldigte aktuell in einer Jugendarrestanstalt befindet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell