POL-SE: Kattendorf/ Kaltenkirchen - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird der 46-jährige Marcel A.

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (19.07.2022) ist es im Ziegeleiweg in Heede zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Die 31-jährige Geschädigte befand sich gegen 13:00 Uhr in ihrem rückwärtig gelegenen Garten und bemerkte nicht, dass sich unbekannte Täter Zutritt zu ihrem unverschlossenen Einfamilienhaus ...

mehr