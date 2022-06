POL-SE: Ellerbek - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.06.2022) ist es sowohl in der Artur-Kraft-Straße als auch im Kurt-Schumacher-Ring in Bad Segeberg zu insgesamt vier Einbrüchen in Pkw gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in vier Pkw des Herstellers Mercedes ein und bauten die Airbags und auch die kompletten Lenkräder aus. Des Weiteren wurden zum Teil geringe Bargeldbeträge entwendet. Die Pkw hatten ...

mehr