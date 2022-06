Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei fahndet nach dem vermissten Claus-Jürgen P. aus Kaltenkirchen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wurde letztmalig am späten Samstagnachmittag, den 11.06.2022, gegen 17:30 Uhr in der Ortelsburger Straße in Kaltenkirchen gesehen ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der 74-Jährige ist gegen 17:30 Uhr mit seinem Fahrrad von zu Hause aufgebrochen und bis 20:00 Uhr nicht zurückgekehrt, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Der Kaltenkirchener leidet an Demenz und bedarf der Medikamenteneinnahme.

Er ist 1,73 Meter groß, von schlanker Statur und hat sehr kurze, graue Haare. Er war mit einer dunkelblauen Strickjacke, einer dunkelblauen Hose und einer dunkelblauen Kappe bekleidet.

Herr P. ist mit einem schwarzen Damenrad der Marke Raleigh, Modell Chester, unterwegs, das vorne über einen Fahrradkorb verfügt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei während der Nacht bzw. am heutigen Tage mit Suchhunden verliefen erfolglos.

Möglicherweise wurde der Vermisste am Sonntagvormitttag in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg gesehen, konnte dort allerdings nicht angetroffen werden.

Hinweise zum Verbleib von Herrn P. nimmt das Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191 3088-0, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Medienvertreter werden um Veröffentlichung der Fahndung gebeten.

