POL-SE: Borstel - Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Montagnachmittag, den 02.05.2022, ist es in der Rabenstraße in Pinneberg zum Einbruch in eine Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Spatzenecks gekommen. Zwischen 11:30 und 13:30 Uhr öffneten Unbekannte die Balkontür gewaltsam. Nach dem derzeitigen Stand wurde allerdings nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, ...

