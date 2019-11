Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg, Rickling

Polizei sucht seit Dienstag 29. Oktober einen abgängigen Patienten

Bad Segeberg (ots)

Bereits seit Dienstag, 16:00 Uhr, wird der 68-jähriger Eckhard Bonk aus dem Landeskrankenhaus in Rickling vermisst. Der untersetzte grauhaarige Mann fällt aufgrund einer Fußverletzung durch seinen schwankenden Gang auf. Die Angestellten des Landeskrankenhauses und die Polizei suchten am Dienstag das Gelände im und um das Krankenhaus erfolglos ab. Auch ein Hubschrauber der Fliegerstaffel Fuhlendorf war mit einer Wärmebildkamera an der Suchaktion beteiligt.

Es liegt keine Beschreibung zu der Bekleidung des 166 cm kleinen Vermissten vor. Auffällig ist, dass die Schuhspitze des linken Schuhes hochgebogen ist.

Hinweise bitte über den Notruf der Polizei, oder unter der Rufnummer 04551 8840.

