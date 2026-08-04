Feuerwehr Altena

FW Altena: Gasgeruch und Verkehrsunfall - zwei Einsätze binden gut 40 Einsatzkräfte

Altena (ots)

Gegen 19:30 Uhr wurden wir mit den Löschgruppen Rahmedetal und Rosmart in die Breslauer Straße (Breitenhagen) alarmiert, in einem Keller wurde Gasgeruch wahrgenommen und eine Person klagte über Schwindelgefühl.

Vor Ort schlug das Messgerät auch sehr deutlich aus und eine Therme im betroffenen Haus könnte durch einen Defekt ursächlich gewesen sein. Der Versorger drehte das Gas ab und die betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Annähernd parallel mussten die hauptamtlichen Kräfte und die Löschgruppe Dahle ebendort zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Ein Motorradfahrer war aus einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Nach dem Alleinunfall fing die Maschine Feuer und Passanten zogen den Kradfahrer zur Seite und kümmerten sich um ihn.

Der Notarzt stellte schwere Verletzungen fest und ein Rettungshubschrauber wurde nachalarmiert, der den Verletzten dann in ein Krankenhaus flog.

An dieser Stelle möchten wir den Ersthelfenden für ihren Einsatz danken, das umsichtige Handeln ist vorbildlich gewesen!

Zur genauen Unfallursache und Schadenshöhe können wir keine Angaben machen.

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