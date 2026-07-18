Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt

FW Heide: Verkehrsunfall auf der A23 - Sechs Verletzte nach Kollision mehrer Fahrzeuge

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Heide (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Heide wurde am heutigen Tag um 11:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 23 in Fahrtrichtung Heide-West alarmiert.

Die ersten Notrufe in der Kooperativen Regionalleitstelle West berichteten von einem brennenden Fahrzeug und womöglich darin eingeschlossenen Personen. Umgehend wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften unter dem Stichwort "Technische Hilfeleistung - Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Zudem wurde aufgrund der hohen Patientenzahl ein Großeinsatz des Rettungsdienstes unter der Stufe "R 10, 6-10 Verletzte" ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar als zunächst gemeldet. Die ersten Kräfte vor Ort meldeten eine leichte wahrnehmbare Rauchentwicklung, welche jedoch selbstständig abgeklungen ist. Entgegen der Erstmeldung war keine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt und es brannte kein Fahrzeug.

An dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Fahrzeuge, darunter ein Elektrofahrzeug, beteiligt.

Insgesamt wurden sechs verletzte Personen durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zudem wurde ein Hund, der sich in einem der beteiligten Fahrzeuge befand, tierärztlich versorgt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes sowie die Kontrolle des beteiligten Elektrofahrzeugs mittels Wärmebildkamera. Auffälligkeiten konnten hierbei nicht festgestellt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der A23 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

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