Stadt Heide

FW Heide: Feuer greift von Anbau auf Wohnhaus über

Großbrand im Stadtgebiet

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Heide (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Heide-Stadt sowie Heide-Süderholm wurden am heutigen Nachmittag um 16:06 Uhr zu einem Brandeinsatz im Stadtgebiet alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen ein Anbau im Garten eines Wohnhauses sowie ein darüber liegender Balkon bereits in Vollbrand. Durch die starke Hitzeeinwirkung barsten mehrere Fensterscheiben des Gebäudes.

Zunächst gab es die Meldung, dass sich im Brandobjekt noch eine Person aufhalten soll. Umgehend wurde das komplette Gebäude unter Atemschutz auf Personen kontrolliert, glücklicherweise ohne Feststellung. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf Teile des Wohnhauses über. Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfangreichen Löschangriff über mehrere Strahlrohre ein und konnte eine weitere Brandausbreitung verhindern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und einer weithin sichtbaren Rauchsäule über dem Stadtgebiet, wurde u.a. über die Warn-App NINA eine Bevölkerungswarnung mit entsprechenden Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden unter anderem aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde das Wohnhaus umfassend kontrolliert. Zur Bekämpfung verbliebener Glutnester kamen zudem Schaummittel und eine Rettungssäge zum Einsatz. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, das betroffene Wohnhaus ist infolge des Brandereignisses derzeit unbewohnbar.

Aufgrund einer Veranstaltung in der unmittelbar am Einsatzort gelegenen Helmut-Lanzke-Halle wurde diese vorsorglich überprüft. Betroffene oder gefährdete Personen wurden nicht festgestellt.

Der Einsatz konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Heide-Stadt und Heide-Süderholm sowie der Polizei, des Abwasserzweckverbands, des Doku-Teams des Kreisfeuerwehrverbands und des Rettungsdienstes im Einsatz. Aufgrund der hohen Außentemperaturen stellte der Einsatz für alle beteiligten Kräfte eine besondere körperliche Belastung dar.

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