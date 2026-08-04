Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Pressgut in Rundballenpresse gerät in Brand: Landwirt verhindert größeren Schaden

Geestland (ots)

Neuenwalde. Am Dienstagvormittag (4. August 2026) geriet gegen 11.15 Uhr im Bereich "Auf dem Stüh" in Neuenwalde Pressgut in einer Rundballenpresse in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr reagierte der Landwirt schnell und umsichtig. Er fuhr das Gespann auf eine freie Schotterfläche, entkoppelte die Rundballenpresse vom Zugfahrzeug und entleerte das brennende Pressgut. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich das Feuer unter anderem auf die trockene Vegetation ausbreitete. Die Feuerwehren Neuenwalde und Fickmühlen löschten das Pressgut ab. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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