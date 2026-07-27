Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Spiele ohne Grenzen der Jugendfeuerwehren in Neuenwalde

Bild-Infos

Download

Geestland (ots)

Neuenwalde. Am 25. Juli 2026 fand rund um das Feuerwehrhaus in Neuenwalde das traditionelle "Spiele ohne Grenzen" der Jugendfeuerwehren der Stadt Geestland statt. Die Ortsfeuerwehr Neuenwalde richtete die Veranstaltung aus und begrüßte insgesamt neun Jugendfeuerwehren mit rund 60 Jugendlichen.

In zehn abwechslungsreichen Geschicklichkeits- und Teamspielen stellten die Nachwuchskräfte ihr Können, ihren Teamgeist und ihre Geschicklichkeit unter Beweis.

Den ersten Platz sicherte sich die Jugendfeuerwehr Köhlen. Es folgten die Jugendfeuerwehr Sievern auf Rang zwei sowie die Jugendfeuerwehr Neuenwalde auf dem dritten Platz.

Die "Spiele ohne Grenzen" sind seit Bestehen der Stadt Geestland ein fester Bestandteil der Jugendfeuerwehrarbeit und fördern den kameradschaftlichen Austausch zwischen den Ortsjugendfeuerwehren. Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung von der Jugendfeuerwehr Lintig ausgerichtet.

Ein besonderer Dank gilt der Ortsfeuerwehr Neuenwalde sowie allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Engagement zum reibungslosen Ablauf und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Geestland, übermittelt durch news aktuell