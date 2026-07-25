Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 119: Sieben Personen zum Teil schwer verletzt

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Geestland (ots)

Neuenwalde. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 119 zwischen den Ortschaften Neuenwalde und Fickmühlen sind am Samstag (25. Juli 2026) gegen 17.20 Uhr sieben Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Beteiligt waren ein Kleinbus und ein Pkw. Keine Person war in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Aufgrund der Anzahl der Verletzten wurde das Einsatzstichwort "Massenanfall von Verletzten" (MANV) ausgelöst. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurden die Betroffenen in umliegende Kliniken transportiert. Eine schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Die Feuerwehr Neuenwalde leistete beim Transport zum Rettungshubschrauber Tragehilfe.

Zudem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab und bereitete eine Landefläche für den Rettungshubschrauber vor. Die Landesstraße 119 war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Nach rund 90 Minuten waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen.

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