Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Technischer Defekt an Kohlendioxid-Anlage verursacht Feuerwehreinsatz in einem Verbrauchermarkt

Geestland (ots)

Langen. Die Feuerwehr Langen wurde am Sonntagvormittag (28. Juni 2026) gegen 10:00 Uhr zu einer gemeldeten unklaren Rauchentwicklung in einem Verbrauchermarkt an der Leher Landstraße alarmiert. Zuvor war es hier zu einem deutlich wahrnehmbaren Knallgeräusch mit anschließender Rauchentwicklung gekommen.

Im Rahmen der Erkundung stellte sich eine technische Störung an der Kohlendioxid-Anlage außerhalb des Gebäudes als Ursache heraus. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich. Hinweise auf ein Schadensfeuer oder eine akute Gefährdung ergaben sich nicht. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen und an den Betreiber übergeben. Zur Ursache des Defekts sowie zur Höhe eines möglichen Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

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