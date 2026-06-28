Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Nach schwerem Gewitter: Dachstuhlbrand und zahlreiche Hilfeleistungseinsätze fordern die Feuerwehren der Stadt Geestland

Geestland (ots)

Stadt Geestland. Ein schweres Gewitter mit Starkregen und teils unwetterartigen Böen hat in der vergangenen Nacht zum 28. Juni 2026 für ein erhöhtes Einsatzaufkommen der Feuerwehr Geestland gesorgt. Ab 1 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen aus. Neben einem Dachstuhlbrand in Elmlohe mussten unter anderem umgestürzte Bäume beseitigt, vollgelaufene Keller ausgepumpt sowie Gefahrenstellen gesichert werden.

Den umfangreichsten Einsatz verursachte ein Dachstuhlbrand im Mühlenweg in der Ortschaft Elmlohe. Nach einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus bemerkten Anwohner gegen 01.20 Uhr Rauch aus dem Dachbereich und alarmierten folgerichtig die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Elmlohe drang dichter Brandrauch aus dem Dach des Bungalows. Das Dachgeschoss sowie Bereiche des Dachstuhls standen bereits teilweise in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Aufgrund der Lage erhöhte die Einsatzleitung umgehend das Einsatzstichwort und ließ weitere Kräfte nachalarmieren.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch mehrere Atemschutztrupps im Innen- und Außenangriff. Über eine Drehleiter konnte das Feuer zusätzlich von außen bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Dennoch brannte das Dachgeschoss vollständig aus. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Nachbarn unter. Verletzt wurde niemand.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis 07.30 Uhr an. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Geestland sowie Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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