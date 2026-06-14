Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: FW Geestland: Gekentertes Segelboot auf dem Bederkesaer See

Geestland (ots)

Bad Bederkesa, 13. Juni 2026 - Die Feuerwehr Bad Bederkesa wurde am Samstagmittag um 12:09 Uhr zu einem gekenterten Segelboot auf dem Bederkesaer See alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte sich noch eine Person an Bord des sinkenden Bootes befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte auf der gegenüberliegenden Hafenseite ein gekentertes Segelboot festgestellt werden. Während die Feuerwehr mit einem Rettungsboot zur Einsatzstelle auf dem See ausrückte, wurde der Segler bereits am Ufer des Sees aufgefunden. Die betroffene Person wurde durch die Einsatzkräfte dem Rettungsdienst übergeben und vor Ort medizinisch untersucht. Weitere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt. Nach der Untersuchung konnte der Segler ohne festgestellte Verletzungen vor Ort verbleiben. Nach der Erkundung des gekenterten Bootes stellte sich heraus, dass von diesem keine weitere Gefahr ausging. Die Einsatzkräfte sicherten das Boot und kehrten anschließend an Land zurück. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden. Neben der Feuerwehr Bad Bederkesa waren auch der Rettungsdienst des Landkreises Cuxhaven sowie die Polizei im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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