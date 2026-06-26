Gefahrenabwehr Landkreis Limburg-Weilburg

GefahrenabwehrLM-WEL: Tag des Bevölkerungsschutzes am 27. Juni 2026 abgesagt

Limburg (ots)

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat entschieden, den für Samstag, den 27. Juni 2026, geplanten Tag des Bevölkerungsschutzes in der Limburger Werkstadt kurzfristig abzusagen.

Grund für diese Entscheidung ist die vom Deutschen Wetterdienst angekündigte extreme Hitzelage mit Temperaturen von bis zu über 40 Grad Celsius. Der Landkreis orientiert sich dabei an der Entscheidung des Hessischen Ministeriums des Innern, das aufgrund der prognostizierten Wetterlage ebenfalls die zentrale Landesveranstaltung zum Bevölkerungsschutz in Gießen abgesagt hat.

"Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie der zahlreichen ehrenamtlichen Einsatzkräfte hat für uns oberste Priorität. Angesichts der vorhergesagten Temperaturen möchten wir kein gesundheitliches Risiko eingehen. Deshalb haben wir uns schweren Herzens zu dieser Absage entschlossen", erklärt René Schultheis vom Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises.

Insbesondere die Helferinnen und Helfer, die beim Auf- und Abbau sowie während der Veranstaltung im Einsatz gewesen wären, wären über viele Stunden einer erheblichen körperlichen Belastung ausgesetzt gewesen.

Der Landkreis bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die angekündigte Hitzewelle ernst zu nehmen. Es wird empfohlen, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen möglichst zu vermeiden und sich - insbesondere während der heißen Mittagsstunden - bevorzugt in kühlen Räumen aufzuhalten.

Informationen zum Bevölkerungsschutz, zur Eigenvorsorge und zum richtigen Verhalten in besonderen Gefahrenlagen stellt der Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg regelmäßig zur Verfügung.

Der Landkreis Limburg-Weilburg bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese kurzfristige, aber verantwortungsvolle Entscheidung.

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