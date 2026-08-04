Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Verkehrsunfall & Flächenbrand in Weil am Rhein

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Weil am Rhein (ots)

Am gestrigen Montag, 03.08.2026 waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weil am Rhein bei zwei Einsätzen stärker gefordert: Ein Verkehrsunfall in der Weiler Innenstadt sowie ein Vegetationsbrand am Tüllinger Berg galt es zu bewältigen.

Um 11:51 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Bühlstraße in Weil gemeldet. Ein PKW war mit einem parkenden Auto kollidiert, hatte sich dabei überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Initial war eine eingeklemmte Person im PKW gemeldet worden, dies bestätigte sich glücklicherweise vor Ort nicht; die Person war schon außerhalb des PKWs. Der fast zeitgleich eintreffende Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Person. Unsere Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Nachdem die Polizei die Unfallstelle dokumentiert und freigegeben hatte, wurde der PKW wieder auf die Räder gestellt und das Batteriemanagement durchgeführt, sodass der Abschleppdienst tätig werden konnte.

Alarmiert waren die Abteilung Stadt sowie die hauptamtlichen Kräfte. Seitens Feuerwehr waren ca. 20 Kräfte mit vier Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Einsatzende war gegen 12:30 Uhr.

Kurz nach Mittag, um 13:35 Uhr, ging erneut ein Alarm ein: Gemeldet war ein Vegetationsbrand am Tüllinger Berg, ein Stück unterhalb des Waldes. Bereits auf Anfahrt war eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung zu beobachten. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, hatte sich der Brand auf ca. 700 qm ausgebreitet. Mittels Feuerpatschen und Löschrucksäcken konnte die weitere Ausbreitung verhindert und die noch brennenden Stellen gelöscht werden. Für die Nachlöscharbeiten wurde eine Schlauchleitung von einem der Löschfahrzeuge aufgebaut und die Brandstelle entsprechend bewässert. Mithilfe der Wärmebildkameras wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrolliert.

Zu diesem Einsatz waren die Abteilung Haltingen und die hauptamtlichen Kräfte alarmiert worden. Gemeinsam war man mit ebenfalls gut 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Einsatzende war gegen 15 Uhr.

An dieser Stelle nochmals der dringende Apell an die Bevölkerung: Sehen Sie zwingend davon ab, in der Natur - sei es auch Ihr privates Grundstück - ein Feuer zu machen! Die derzeitige Trockenheit sorgt für eine sehr hohe Gefahr der Ausbreitung auf die Vegetation. Auch am heutigen Tag sind wir in der Stufe 5 von 5 des Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes.

Zum Unfallhergang bzw. zur Brandursache und den entstandenen Schäden verweisen wir wie üblich an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Einsatzleiter war bei beiden Einsätzen der Stv. Kommandant Alex Ebler.

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