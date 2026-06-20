Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Feuerwehr & Fritten: Feuerwehr Weil am Rhein lädt zum Kennenlernabend ein

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Weil am Rhein (ots)

Die Feuerwehr Weil am Rhein lädt am Donnerstag, 16. Juli, ab 19 Uhr zu einem besonderen Kennenlernabend auf die Feuerwache in der Basler Straße ein. Unter dem Motto "Feuerwehr & Fritten" erhalten Interessierte spannende Einblicke in das Ehrenamt Feuerwehr - und können den Abend anschließend in gemütlicher Runde bei Erfrischungen und Pommes ausklingen lassen.

Die Inspiration zum Namen bzw. zur Veranstaltung Feuerwehr & Fritten kam dabei vom bekannten Format "Politik & Pizza". Einen ähnlichen Abend veranstalteten wir bereits vor ein paar Jahren während der Corona-Zeit als Online-Format, nun möchten wir eine Präsenz-Veranstaltung durchführen. Ein großer Vorteil dabei ist, dass Praxis-Anteile möglich sind, sodass die Teilnehmenden Dinge selbst ausprobieren können.

Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Weil am Rhein ab 16 Jahren, die mehr über das Ehrenamt Feuerwehr erfahren möchten. Der Abend bietet die Gelegenheit, unverbindlich hinter die Kulissen zu schauen, Feuerwehrtechnik aus nächster Nähe kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Geplant sind verschiedene Mitmachstationen und praktische Übungen, bei denen die Teilnehmenden einen Eindruck davon bekommen, wie vielseitig und abwechslungsreich der Feuerwehrdienst ist. Neben den praktischen Einblicken informiert die Feuerwehr Weil am Rhein auch über den Einstieg in die Einsatzabteilung, die Ausbildung sowie die Aufgaben und Anforderungen im Feuerwehralltag. Dabei stehen Feuerwehrangehörige für Fragen zur Verfügung und berichten aus erster Hand, was es bedeutet, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein.

"Feuerwehr & Fritten" richtet sich an alle, die sich vorstellen können, Teil der Feuerwehr Weil am Rhein zu werden - oder die einfach neugierig sind und einmal unverbindlich reinschnuppern möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zum Abschluss des Abends sind alle Teilnehmenden eingeladen, bei kühlen Getränken und den namensgebenden Fritten miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist vorab möglich per E-Mail an kontakt@feuerwehr-weilamrhein.de oder über das Onlineformular, zu dem man per scannen des QR-Codes auf dem Plakat gelangt.

Die Feuerwehr Weil am Rhein freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Termin: Donnerstag, 16. Juli, ab 19 Uhr

Ort: Feuerwache Weil am Rhein, Basler Straße 41 Zielgruppe: Interessierte aus Weil am Rhein ab 16 Jahren Anmeldung: kontakt@feuerwehr-weilamrhein.de oder per Onlineformular über den QR-Code auf dem Plakat

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