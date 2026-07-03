Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Brennender Bagger in Eversen

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Eversen (ots)

Am frühen Morgen um 06:35 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eversen, Sülze, Diesten, Offen und Hassel gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Brand auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in Eversen alarmiert. Gemeldet war ein brennender Bagger.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Bagger stand im Bereich des Motors in Brand. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf und konnten das Feuer zügig ablöschen.

Da die Lage vor Ort schnell unter Kontrolle war, konnten die Feuerwehren Diesten, Offen und Hassel ihre Einsatzfahrt noch auf der Anfahrt abbrechen.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Bilder: Feuerwehr Eversen

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