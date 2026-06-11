Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Spende für Kinder- und Jugendfeuerwehr

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Eversen (ots)

Anlässlich ihres Geburtstages hat Irmgard Fromhage die Kinder- und Jugendfeuerwehr Eversen kürzlich mit einer großzügigen Spende unterstützt. Die Übergabe fand während eines gemeinsamen Dienstes der beiden Nachwuchseinheiten statt. Bei ihrem Besuch ließ sich Irmgard Fromhage die vielfältige Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr vorstellen und erhielt einen Einblick in die engagierte Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Eversen. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Theo Gehnke bedankte sich herzlich für die Unterstützung und hob die Bedeutung solcher Spenden für die Förderung des Feuerwehrnachwuchses hervor. Die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr nutzten die Gelegenheit zudem, Irmgard Fromhage persönlich nachträglich zu ihrem Geburtstag zu gratulieren und ihr für die großzügige Zuwendung zu danken. Die Freude über die Unterstützung war bei allen Beteiligten groß.

Text & Bild: Theo Gehnke, Ortsfeuerwehr Eversen

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